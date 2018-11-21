Не подарили, а купила. Россиянку задержали с напечатанными на принтере правами

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД задержали женщину, которая управляла автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
Установлено, что правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. 38-летняя местная жительница дала им свои права, однако у полицейских документ вызвал сомнения в подлинности.
После проведения экспертизы было установлено, что удостоверение было просто распечатано на цветном принтере. Документ не соответствовал нормам Гознака.
В отделении полиции женщина рассказала, что купила права у неизвестного мужчины в Москве.
Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до шести месяцев ареста.
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