Не подарили, а купила. Россиянку задержали с напечатанными на принтере правами

В полиции она сообщила, что купила поддельный "документ" у неизвестного мужчины в Москве.

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД задержали женщину, которая управляла автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Установлено, что правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. 38-летняя местная жительница дала им свои права, однако у полицейских документ вызвал сомнения в подлинности.

После проведения экспертизы было установлено, что удостоверение было просто распечатано на цветном принтере. Документ не соответствовал нормам Гознака.

В отделении полиции женщина рассказала, что купила права у неизвестного мужчины в Москве.

Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до шести месяцев ареста.