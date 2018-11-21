В Польше умерла 110-летняя монахиня, которая спасала евреев от фашистов

Во время Второй мировой войны она спасла в оккупированном Вильнюсе будущего руководителя подполья городского гетто.

В польском Кракове на 111-м году жизни скончалась Цецилия Рошак, которая являлась старейшей монахиней в мире. Об этом сообщает The Independent.

Она родилась в 1908 году в польском селе Келчев. В 21 год ушла в доминиканский монастырь в Кракове, а в 1938 году она вместе с другими монахинями уехала в Вильнюс, чтобы открыть новую обитель.

В оккупированной столице Литвы во времена Второй мировой войны она прятала от нацистов около дюжины евреев, в том числе и Аббу Конвера, который впоследствии стал руководителем подполья вильнюсского гетто. В 1943 году монахиню арестовали. После войны она вернулась в Краков.

В 2009 году Израиль присвоил ей почётное звание "праведник народов мира", которое вручают людям нееврейского происхождения, рисковавшим жизнью ради спасения евреев в годы немецкой оккупации.