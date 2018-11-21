Рост ВВП России за 10 месяцев составил 1,7%

Рост валового внутреннего продукта России в январе — октябре этого года составил 1,7 процента в годовом выражении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

— По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в январе — октябре 2018 года составил 1,7% год к году, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что рост ВВП РФ в годовом выражении в октябре ускорился до 2,5 процента с 1,1% в сентябре.

Увеличение темпов роста валового внутреннего продукта в октябре в Минэкономразвития связано в первую очередь с разворотом годовой динамики производства в сельском хозяйстве.

Свой вклад в рост ВВП также внесли ускорение роста промышленного производства и увеличение объёма строительных работ.