Вошёл в историю с улыбкой. В США мэр стал первым покупателем легальной марихуаны

Глава города Нортгемптон после покупки заявил, что не будет употреблять товар, а сохранит его для истории.

В США мэр города Нортгемптон Дэвид Наркуикс стал первым покупателем легальной марихуаны в штате Массачусетс.

Как сообщает CBS News, после покупки сотрудники магазина посоветовали мэру не спешить употреблять товар, на что Наркуикс ответил, что он намерен сохранить своё приобретение, так как это "исторически важно".

Согласно закону штата, уже готовые самокрутки, листья, сладости или масла с марихуаной может купить любой гражданин старше 21 года. Магазины имеют право продавать одному покупателю не более одной унции (28,3 грамма) растения или 20 порций съедобной продукции. При этом упаковка товара должна быть такой, чтобы её не могли вскрыть дети.

Массачусетс стал первым штатом на восточном побережье США, где официально открылось два магазина по продаже марихуаны. Использование каннабиса "в рекреационных целях" было легализовано ещё два года назад, однако первые точки стали открываться только сейчас.