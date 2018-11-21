Путин: Российско-абхазские отношения носят особый и союзнический характер

На встрече с абхазским коллегой российский лидер отметил необходимость ускорить развитие экономики Абхазии.

Отношения России и Абхазии носят особый, стратегический и союзнический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим абхазским коллегой Раулем Хаджимбой.

— Я очень рад вас видеть. Мы встречались летом этого года. Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, которые, безусловно, носят особый стратегический, союзнический характер, — сказал Путин.

Глава государства принимает абхазского коллегу в своей резиденции Бочаров Ручей. В ходе встречи Путин отметил, что рад вновь встретиться с Хаджимбой, чтобы в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам президент Абхазии считает наиболее актуальными для развития российско-абхазских отношений.

Российский лидер, в свою очередь, указал на необходимость ускорить развитие экономики Абхазии.

— И тогда говорили (на предыдущей встрече с президентом Абхазии, которая состоялась в Кремле), что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики, — резюмировал Путин.