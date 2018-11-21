Топливный союз предупредил о возможности закрытия независимых АЗС в России

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое ранее, установило убыточность самостоятельных игроков рынка на пять месяцев.

Независимые АЗС в России готовы продавать топливо по любой цене, однако, для того чтобы им не работать в убыток или избежать закрытия, необходима наценка не менее трёх рублей на литр. Об этом заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

— Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене, и нас устроила бы цена и 30 рублей за литр, — отметил Баженов.

По его словам, для этого необходима маржинальность более трёх рублей на литр топлива, которая позволит не только зарабатывать, но и покрывать различные издержки, а также вкладываться в развитие бизнеса.

Баженов также отметил, что принятое ранее соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече с Дмитрием Козаком, установило убыточность независимых игроков рынка на пять месяцев, что может привести к их закрытию.

Установленная в документе предельная разница между себестоимостью и ценой топлива — 4% — не позволит самостоятельным компаниям нормально работать в рознице. Если учесть принятые ранее решения, то маржинальность составит 1,7 рубля за литр до 31 марта 2019 года.

Ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились о заморозке стоимости топлива до конца года. Это значит, что цены останутся на уровне июня 2018-го. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что независимые АЗС должны наращивать рынок дополнительных услуг, чтобы перестать работать себе в убыток.