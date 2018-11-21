Путин оценил товарооборот России и Абхазии

На встрече с главой Абхазии Раулем Хаджимбой президент России напомнил о необходимости приложить дополнительные усилия для развития экономики республики.

Президент России Владимир Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Абхазией, сообщает РИА "Новости". В ходе встречи со своим абхазским коллегой в резиденции Бочаров Ручей он заявил, что им предстоит обсудить много рабочих вопросов.

— Товарооборот у нас растёт, но, в общем, небольшими темпами: 5% в прошлом году, 2% за первые 9–10 месяцев текущего года, — отметил российский лидер.

Как ранее писал Лайф, Владимир Путин подчеркнул "особый стратегический, союзнический характер" отношений России и Абхазии, а также заявил о необходимости подтолкнуть развитие абхазской экономики.