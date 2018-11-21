Не ремонтировали 40 лет. Под Воронежем рассказали о состоянии рухнувшего моста

Согласно основной версии, пролёт не выдержал веса стоявшей на нём строительной техники.

Авария на автомобильном мосту в Терновском районе Воронежской области произошла во время ремонтных работ, сообщил заместитель начальника местной пожарной части Дмитрий Ермаков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мост проектировали в 1970 году, лишь в сентябре 2018 года начался его первый капитальный ремонт.

— Правая сторона была проездной, левую ремонтировали. По плану в октябре 2019 года мост должен был быть сдан тамбовским подрядчиком, — рассказал Ермаков.

По данным полиции, пролёт обрушился, не выдержав нагрузки: в момент аварии на нём стояли кран марки КамАЗ и два МАЗа. В пожарной части отметили, что на соседней стороне моста шло напряжённое движение.

— Это трасса от районного центра Терновка в Борисоглебск и далее на Воронеж, выходит на трассу Р-144 Москва — Саратов. Мы граничим с Тамбовской областью. Теперь движение направлено в объезд — через райцентр Эртиль, — сообщил замначальника пожарной части.

Как ранее сообщал Лайф, в результате обрушения моста через реку Савала под Воронежем пострадало 6 человек. По последним данным, все они — сотрудники подрядной организации "Мостострой" из Тамбова.