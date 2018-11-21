В Турции 74 военных приговорены к пожизненному сроку по делу о мятеже

Суд Анкары приговорил к пожизненному заключению 74 военных, которые обвиняются в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Осуждённых обвинили в преднамеренных убийствах и их попытках, а также в попытке насильственного изменения конституционного строя.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа военных с несколькими генералами во главе предприняла попытку военного переворота. Мятеж был подавлен. После восстановления контроля начались массовые задержания и чистки в рядах правоохранительных органов, армии и в судебной системе.