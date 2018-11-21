МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море

Москва призывает Киев воздержаться от любых авантюр в Азовском море, в частности, направленных на одностороннее установление акваториальных границ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещённом в среду на сайте ведомства.
В документе, в частности, говорится, что российская сторона обеспокоена продолжающимися попытками Киева "обострить ситуацию" в регионе.
— Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности, — предупредили российские дипломаты.
Напомним, что ситуация обострилась после того, как в марте текущего года украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ. 15 ноября стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов. Их экипажи обвиняются в "незаконном заходе в порты оккупированного Крыма".
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