Центробанк подготовил три сценария развития российской экономики на три года

Каждый из предложенных подразумевает поддержание годовой инфляции вблизи четырёх процентов.

Банк России подготовил три возможных сценария развития российской экономики на ближайшие три года.

Базовый сценарий подразумевает среднюю цену нефти на уровне $63 в 2019 году и $55 в два последующих года.

Второй вариант предусматривает цену на нефть выше $75, а рисковый — цену в $35 за баррель чёрного золота.

В базовом сценарии и в варианте с неизменными ценами на нефть отмечаются различия во внешних условиях для отечественной экономики, так как со среднесрочным горизонтом связана наиболее высокая неопределённость.

Рисковый сценарий предусматривает ухудшение внешних условий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что не рассматривает высокую вероятность наступления рискового варианта развития событий.

Каждый из предложенных сценариев подразумевает поддержание годовой инфляции вблизи четырёх процентов.