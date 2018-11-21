В России могут сократить сроки оформления загранпаспорта по месту пребывания

Министерство внутренних дел предлагает на месяц сократить срок оформления загранпаспорта по месту пребывания. Текст соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, россияне смогут оформить и получить загранпаспорт максимум через три месяца со дня подачи заявления. Сейчас тем, кто обращается по месту пребывания, приходится ждать четыре месяца.

Отмечается, что сроки планируют сократить в том числе и для оформления загранпаспорта с электронным носителем информации.

Как ранее сообщал Лайф, с сентября 2018 года у жителей округов и административных центров с населением более 50 тысяч человек есть возможность получить загранпаспорта в МФЦ.