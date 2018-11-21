Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате компенсации избитому водителю

Защита арестованного футболиста "Зенита" Александра Кокорина опровергла появившуюся в СМИ информацию, касающуюся выплаты компенсации избитому водителю ведущей Первого канала. Об этом РИА "Новости" рассказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более не известно, о какой сумме идёт речь, — заявила адвокат.

Также Стукалова отметила хорошее самочувствие находящегося в СИЗО Кокорина. По её словам, он посещает спортзал дважды в неделю, но "конечно, хотелось бы заниматься каждый день".

Напомним, ранее сообщалось, что деньги избитому водителю-белорусу в качестве компенсации Кокорин и его товарищ Павел Мамаев отправили на специально открытый расчётный счёт.

Как писал Лайф, 8 октября братья Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Также спортсмены совершили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Все они были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.