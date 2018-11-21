Актёр Хью Лори удостоился звания Командора Британской империи

Известный актёр, режиссёр, писатель и певец Хью Лори был награждён орденом Британской империи.
Награду Лори вручил наследник престола, принц Чарльз. Торжественная церемония вручения состоялась в Букингемском дворце.
Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 ноября 2018 г.
На странице официального аккаунта королевской семьи в "Твиттере" отметили заслуги актёра и его особый вклад в драматургию.
— За 35 лет он построил успешную карьеру в качестве актёра, комика, писателя и музыканта, — говорится в заявлении пресс-службы резиденции британских монархов.
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