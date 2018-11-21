Актёр Хью Лори удостоился звания Командора Британской империи

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Актёр Хью Лори удостоился звания Командора Британской империи

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Фото: © Twitter/The Royal Family

Известный актёр, режиссёр, писатель и певец Хью Лори был награждён орденом Британской империи.

Награду Лори вручил наследник престола, принц Чарльз. Торжественная церемония вручения состоялась в Букингемском дворце.

На странице официального аккаунта королевской семьи в "Твиттере" отметили заслуги актёра и его особый вклад в драматургию.

— За 35 лет он построил успешную карьеру в качестве актёра, комика, писателя и музыканта, — говорится в заявлении пресс-службы резиденции британских монархов.

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