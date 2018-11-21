СК начал проверку по факту обрушения моста под Воронежем

Следственный комитет начал проверку обстоятельств обрушения моста под Воронежем. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Об этом сообщает официальный сайт Следственного управления СК РФ по региону.
— Проведён осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, — рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.
Он также добавил, что следователи опрашивают свидетелей происшествия и изымают техническую документацию.
Ранее Лайф писал про обрушение моста в Воронежской области. Специалисты полагают, что конструкция не выдержала веса строительной техники. В результате инцидента пострадало шесть человек. Отмечается, что мост не ремонтировали более 40 лет.
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