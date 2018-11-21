СК начал проверку по факту обрушения моста под Воронежем

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СК начал проверку по факту обрушения моста под Воронежем

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет начал проверку обстоятельств обрушения моста под Воронежем. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Об этом сообщает официальный сайт Следственного управления СК РФ по региону.

— Проведён осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, — рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Он также добавил, что следователи опрашивают свидетелей происшествия и изымают техническую документацию.

Ранее Лайф писал про обрушение моста в Воронежской области. Специалисты полагают, что конструкция не выдержала веса строительной техники. В результате инцидента пострадало шесть человек. Отмечается, что мост не ремонтировали более 40 лет.

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