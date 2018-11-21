В США создали первый в мире самолёт на ионных двигателях

По мнению разработчиков, это шаг к созданию полностью бесшумных и очень экономичных летательных аппаратов.

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) успешно испытали свою новейшую разработку: самолёт, оснащённый ионными двигателями, пишет MIT Technology Review.

— Наша машина стала первым самолётом, который поднялся в воздух при помощи двигателя без движущихся частей. Это открывает дорогу для создания полностью бесшумных летательных аппаратов, очень простых с механической точки зрения и при этом не выбрасывающих выхлопных газов, — отметил профессор аэронавтики из Массачусетского технологического института Стивен Барретт.

Первый демонстрационный полёт продлился всего 12 секунд. За это время самолёт преодолел 55 метров и потратил 900 ватт электричества. Разработчики напомнили, что столь же скромными на первый взгляд были и успехи авиаторов братьев Райт больше сотни лет назад.

К тому же физики уже планируют в ближайшем будущем улучшить эти показатели за счёт изменения формы крыла самолёта, покрытого тонкой сеткой электродов.