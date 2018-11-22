Настя Каменских на вручении музыкальной премии выйдет на сцену с крокодилами

Певица Настя Каменских выступит в образе укротительницы крокодилов на церемонии вручения украинской музыкальной премии M1 Music Awards, пишет портал Viva.
Сообщается, что захватывающее шоу она готовит под руководством известного режиссёра Германа Ненова.
— Герман — большой профессионал своего дела. Мне нравится его подход к созданию номера: он смотрит в глубину меня как артиста, придумывает запоминающиеся спецэффекты, которые не дают зрителю скучать, и использует это в номере, — рассказала певица.
Подробностей о самых ярких моментах предстоящего выступления с опасными животными Каменских и Ненов не разглашают. Они лишь отметили, что номер будет соответствовать названию песни, на которую поставлен, — Peligroso, что значит "Опасность".
Композиция Насти Каменских Peligroso заняла первую строчку в одном из самых известных зарубежных музыкальных чартов Music Choice.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени