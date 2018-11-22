В пустующей квартире в Лондоне нашли два самодельных взрывных устройства

В пустующей квартире на севере Лондона было обнаружено два самодельных взрывных устройства.
Отмечается, что в квартире никто не жил, так как в ней проводился ремонт.
Прибывшая по вызову полиция эвакуировала жильцов дома, а также оцепила соседние улицы.
— Оба устройства были позднее обезврежены, изъяты из квартиры и сейчас проходят экспертно-криминалистическую экспертизу, — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы Скотленд-Ярда.
Также сообщается, что в квартире остались дежурить сотрудники полиции.
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