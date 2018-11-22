Дзюбу признали лучшим футболистом сборной России в Лиге наций

Отмечается, что в онлайн-голосовании за капитана национальной команды проголосовало 739 тысяч человек.

Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба признан лучшим игроком российской сборной в Лиге наций.

Как сообщает пресс-служба сборной, болельщики выбирали лучшего в ходе онлайн-голосования, проходившего в несколько этапов. На первом лучшим оказался защитник ЦСКА Марио Фернандес, на втором — Дзюба. Итог подвели после встречи россиян с командой Швеции, и победителем вышел как раз нападающий "Зенита".

Отмечается, что суммарно за капитана национальной команды проголосовало 739 тысяч человек.

В качестве памятного приза Дзюба получил кубок с пожеланиями от болельщиков.

Ранее Лайф писал, что Артём Дзюба записал видеообращение к фанатам, в котором поблагодарил их за поддержку сборной и извинился за последние неудачные матчи в её исполнении.