Британец десятилетиями вёл радиоэфиры из своего сарая для своей жены

Узнавшие об этом сотрудники компании Би-би-си пригласили 73-летнего мужчину вести часовой эфир на одной из радиостанций.

Житель Великобритании Дек Дункан 44 года вёл радиошоу из своего сарая. Всё это время мужчину слушала только его жена, сообщает издание The Daily Mail.

Отмечается, что Дункан влюбился в радио в 60-е годы прошлого века. Больше всего ему нравилось слушать пиратские радиостанции. Когда они попали под запрет правительства, британец решил создать своё шоу.

Несмотря на отсутствие лицензии, Дункан транслировал популярную музыку, читал новости и даже рекламировал несуществующие товары. Всё это время его слушала только супруга.

В 1974 году сюжет о стараниях диджея-любителя показали по местному телевидению. Недавно мужчине улыбнулась удача — об этом видео вспомнили сотрудники компании Би-би-си. Теперь 73-летний Дункан будет вести часовой эфир на одной из британских радиостанций.

Сам Дункан отметил, что после предложения о работе он "впервые потерял дар речи".