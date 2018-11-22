Совфед предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия

Совет Федерации предложил Совбезу РФ изменить условия, по которым Россия может применять ядерное оружие. Об этом сообщает РИА "Новости".
Члены Совфеда выразили мнение, что необходимо чётко определить факторы для ответа на применение противником любых видов стратегического неядерного оружия.
Как отметили сенаторы, такие меры необходимы, поскольку "в последнее время повышается риск разрешения мировых, региональных и локальных проблем средствами вооружённого насилия, развязывания крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия".
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