Рыба и выпивка. В Британии 102-летние близнецы поделились рецептом долголетия

Женщины заверили, что не болеют артритом и у них не повышается артериальное давление.

В британском городе Сторпорт-он-Северн свой общий день рождения отпраздновали близнецы Филлис Джонс и Ирен Крамп, которым исполнилось по 102 года. Об этом пишет Daily Mail.

Женщины признаются, что у них есть проблемы со здоровьем. У Филлис, к примеру, сосудистая деменция, а Ирен тяжело много ходить. Зато, подчёркивают они, их не поразили такие распространённые недуги, как артрит и гипертония.

Своё долголетие близнецы объясняют особой диетой: они рассказали, что едят много рыбы, а ещё пьют крепкий алкоголь — правда, не больше двух стопок за один раз.

59-летний сын Филлис Карл заявил, что гордится матерью и тётей, которые, по его мнению, выглядят "максимум на 60". Кроме того, он сообщил, что намерен добиться занесения их имён в Книгу рекордов Гиннесса.