Васильева рассказала о важности сохранения культуры родного языка

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, как важно сохранить традиции и красоту русского языка для следующих поколений.
— Продолжать бережно хранить языковые традиции, изучать русский язык, передавая будущим поколениям его красоту, — наша важнейшая задача, — приводит слова министра РИА "Новости".
Васильева также отметила, что не последнюю роль в этом деле играют словари.
Напомним, День словаря в России отмечается 22 ноября — в день рождения Владимира Даля.
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