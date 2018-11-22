Васильева рассказала о важности сохранения культуры родного языка

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Васильева рассказала о важности сохранения культуры родного языка

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Ольга Васильева. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, как важно сохранить традиции и красоту русского языка для следующих поколений.

— Продолжать бережно хранить языковые традиции, изучать русский язык, передавая будущим поколениям его красоту, — наша важнейшая задача, — приводит слова министра РИА "Новости".

Васильева также отметила, что не последнюю роль в этом деле играют словари.

Напомним, День словаря в России отмечается 22 ноября — в день рождения Владимира Даля.

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