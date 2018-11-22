Умер бывший директор библиотеки Конгресса США, русист Джеймс Биллингтон

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Умер бывший директор библиотеки Конгресса США, русист Джеймс Биллингтон

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Фото: © Twitter/Library of Congress

Экс-директор библиотеки Конгресса США, известный исследователь России Джеймс Биллингтон скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщила его преемница Карла Хайден.

На сайте библиотеки опубликовали официальное заявление, в котором отметили важный вклад Биллингтона, внесённый за почти 30 лет работы в учреждении.

Также сотрудники библиотеки выразили соболезнования его семье.

— Его запомнят как дальновидного лидера, выдающегося академика и, прежде всего, великого американца, — сообщается в заявлении.

Биллингтон вышел на пенсию в 2015 году.

Отмечается, что за время работы в учреждении Джеймс создал онлайн-версию библиотеки и запустил серию "инновационных программ". Все достижения Биллингтона не уместились в заявлении, и коллеги разместили ссылки на полную биографию и список его заслуг.

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