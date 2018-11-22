"Незаконный ускоритель". Полиция Венеции оштрафовала ребёнка за езду на самокате

Итальянские полицейские оштрафовали пятилетнего ребёнка за слишком быструю езду на самокате. Инцидент произошёл на площади Сан-Марко в Венеции, сообщает агентство ANSA.

Двое полицейских заставили отца мальчика заплатить штраф в размере 66 евро и 88 центов за то, что мужчина разрешил ему использовать "незаконный ускоритель".

Отмечается, что самокаты, как и велосипеды с коньками, в Венеции запрещены законом.

Несмотря на запрет, инцидент вызвал бурю возмущения в социальных сетях. Люди критикуют поступок полицейских, называя это "позором" и "безумием". Отец мальчика заявил, что будет подавать апелляцию.