"Незаконный ускоритель". Полиция Венеции оштрафовала ребёнка за езду на самокате

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"Незаконный ускоритель". Полиция Венеции оштрафовала ребёнка за езду на самокате

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Фото: © Flickr/Pabak Sarkar

Итальянские полицейские оштрафовали пятилетнего ребёнка за слишком быструю езду на самокате. Инцидент произошёл на площади Сан-Марко в Венеции, сообщает агентство ANSA.

Двое полицейских заставили отца мальчика заплатить штраф в размере 66 евро и 88 центов за то, что мужчина разрешил ему использовать "незаконный ускоритель".

Отмечается, что самокаты, как и велосипеды с коньками, в Венеции запрещены законом.

Несмотря на запрет, инцидент вызвал бурю возмущения в социальных сетях. Люди критикуют поступок полицейских, называя это "позором" и "безумием". Отец мальчика заявил, что будет подавать апелляцию.

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