Приключения в Бастляндии. Рэпер Баста написал детскую сказку

Рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) стал детским писателем. В своём инстаграм-аккаунте он сообщил, что написал книгу "Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх".
Действие сказки происходит в волшебной стране с говорящим названием Бастляндия. По словам автора, сюжет он придумал для своих детей Марии и Василисы, пока укладывал их спать.
Он заявил, что в сказке попытался донести главные ценности жизни, в том числе важность дружбы, честности и умения прощать.
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23 ноября первый тираж книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появится в Доме Книги в Питере! Баста написал эту сказку для своих дочек и теперь она выходит большим тиражом в издательстве Эксмо. 23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдёт автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в Инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путём выберем участников встречи! Итоги 19 ноября! До встречи в Питере!
Книга рассчитана на читателей от пяти до девяти лет. Отмечается, что первый тираж издания поступит в продажу 23 ноября.
Как ранее писал Лайф, в конце октября Баста записал песню, посвящённую ЦСКА.
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