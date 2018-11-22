Приключения в Бастляндии. Рэпер Баста написал детскую сказку

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Приключения в Бастляндии. Рэпер Баста написал детскую сказку

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Фото: © Instagram/bastaakanoggano

Музыкант рассказал, что придумал сюжет, пока укладывал спать своих дочерей Марию и Василису.

Рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) стал детским писателем. В своём инстаграм-аккаунте он сообщил, что написал книгу "Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх".

Действие сказки происходит в волшебной стране с говорящим названием Бастляндия. По словам автора, сюжет он придумал для своих детей Марии и Василисы, пока укладывал их спать.

Он заявил, что в сказке попытался донести главные ценности жизни, в том числе важность дружбы, честности и умения прощать.

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23 ноября первый тираж книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появится в Доме Книги в Питере! Баста написал эту сказку для своих дочек и теперь она выходит большим тиражом в издательстве Эксмо. 23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдёт автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в Инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путём выберем участников встречи! Итоги 19 ноября! До встречи в Питере!

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Книга рассчитана на читателей от пяти до девяти лет. Отмечается, что первый тираж издания поступит в продажу 23 ноября.

Как ранее писал Лайф, в конце октября Баста записал песню, посвящённую ЦСКА.

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