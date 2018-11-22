Учёные обеспокоились потенциальной нехваткой инсулина

К 2030 году в жизненно важном препарате будут нуждаться десятки миллионов человек. В первую очередь с нехваткой инсулина столкнутся жители Азии и Африки.

Число людей, страдающих диабетом, увеличится до 512 миллионов за следующие 12 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology.

Авторы работы утверждают, что к 2030 году более 79 миллионов диабетиков будут нуждаться в инсулине. В исследовании говорится, что при сохранении нынешних темпов производства препарата в достаточной мере его получит лишь половина больных.

Эксперты также отмечают, что в первую очередь с нехваткой инсулина столкнутся жители Азии и Африки. По словам учёных, для того чтобы не допустить дефицита лекарства, его изготовителям необходимо приложить немалые усилия.