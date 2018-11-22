Учёные обеспокоились потенциальной нехваткой инсулина

Число людей, страдающих диабетом, увеличится до 512 миллионов за следующие 12 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology.
Авторы работы утверждают, что к 2030 году более 79 миллионов диабетиков будут нуждаться в инсулине. В исследовании говорится, что при сохранении нынешних темпов производства препарата в достаточной мере его получит лишь половина больных.
Эксперты также отмечают, что в первую очередь с нехваткой инсулина столкнутся жители Азии и Африки. По словам учёных, для того чтобы не допустить дефицита лекарства, его изготовителям необходимо приложить немалые усилия.
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