Соя, бактерии и даже... свинина! Эксперты шокированы составом говяжьих котлет

Отмечается, что по итогам экспертизы все образцы были добавлены "Росконтролем" в чёрный список.

Специалисты "Росконтроля" изучили по более чем 50 параметрам качество и безопасность говяжьих котлет семи брендов: "Ложкарёвъ", "Чёрный бык", "Морозко", МЛМ, "Мираторг", "Каждый день", "Крутим-лепим" — стоимостью от 150 до 660 рублей за килограмм.

Выяснилось, что в котлетах "Ложкарёвъ", МЛМ, "Мираторг", "Каждый день", "Крутим-лепим" содержались антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества. Как пояснили в "Росконтроле", после употребления таких котлет у человека может выработаться привыкание к препаратам, а также возможны аллергическая реакция и дисбактериоз. Кроме того, антибиотики в пище опасны для беременных и кормящих женщин.

Также специалисты нашли листерии (возбудители заболеваний животных и человека. — Прим. Лайфа) в котлетах "Чёрный бык", "Морозко", МЛМ, "Каждый день" и "Крутим-лепим". Употребив их, человек может оказаться на больничной койке с ангиной или поражением нервной системы, заявили в "Росконтроле".

Помимо антибиотиков в составе к котлетам "Ложкарёвъ" нашлись и другие претензии. В их числе соевые мука и белок, о которых производители "забыли" указать на упаковке, но которые могут вызывать аллергическую реакцию.

Также оказалось, что название практически всех образцов котлет — "Ложкарёвъ", "Мираторг", "Каждый день", "Крутим-лепим", "Морозко" — вводит потребителей в заблуждение. В частности, в образцах "Морозко" и "Крутим-лепим" выявлена ДНК свиньи, а в составе "Крутим-лепим" также указывается свинина, но крупным шрифтом написано наименование "Котлеты из мяса молодых бычков".

В ведомстве отметили, что лишь котлеты "Чёрный бык" не вызвали претензий к наименованию и маркировке состава — их фактический состав соответствует заявленному.

По итогам экспертизы все образцы были добавлены "Росконтролем" в чёрный список.