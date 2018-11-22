Зимняя бодрость. Финские медведи не могут заснуть из-за отсутствия снега

Медведи, обитающие в Финляндии, не могут впасть в спячку из-за аномально бесснежной погоды. Об этом сообщает сайт телепрограммы Yle Uutiset.

По словам метеорологов, такого количества снега в ноябре не было никогда за всю историю наблюдения за погодой. Сейчас белый покров лежит только в одном из районов Лапландии.

Такая погода создаёт проблемы для медведей. В лесах и заповедниках страны были замечены десятки бодрствующих косолапых. Зоологи утверждают, что самки всегда впадают в спячку в одно время, самцы же ждут постоянного снега.

Учёные отмечают, что причиной этой аномалии может быть глобальное потепление. По прогнозам, в будущем оно сильно изменит продолжительность спячки у косолапых.