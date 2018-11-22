"Фанаты, мне нужна почка!" Болельщица "Питтсбурга" нашла донора на матче НХЛ

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"Фанаты, мне нужна почка!" Болельщица "Питтсбурга" нашла донора на матче НХЛ

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Фото: © Twitter/PensBurgh‏

Житель США увидел фото женщины с баннером, на котором был написан призыв о помощи, и согласился бесплатно отдать ей свою почку.

Американке Келли Соватски удалось спасти жизнь благодаря плакату, который она принесла на матч своей любимой хоккейной команды "Питтсбург Пингвинз" с "Монреаль Канадиенс" в рамках чемпионата НХЛ. Об этом пишет "Советский спорт".

Сообщается, что игра состоялась в марте 2018 года. Тогда фанатка, которой нужна была срочная операция, пришла на матч с баннером, на котором было написано: "Хоккейные фанаты! Мне нужна почка! Искренне ваша, Келли".

Пресс-служба "Питтсбурга" не осталась равнодушной к проблеме болельщицы и опубликовала её фото в "Твиттере". Вскоре снимок стал "вирусным". Однажды его увидел житель штата Делавэр Джефф Линд. Он решил помочь женщине абсолютно бесплатно.

6 ноября Келли Соватски успешно пересадили почку Линда. Оба чувствуют себя хорошо, отмечает издание.

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