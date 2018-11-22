"Фанаты, мне нужна почка!" Болельщица "Питтсбурга" нашла донора на матче НХЛ

Житель США увидел фото женщины с баннером, на котором был написан призыв о помощи, и согласился бесплатно отдать ей свою почку.

Американке Келли Соватски удалось спасти жизнь благодаря плакату, который она принесла на матч своей любимой хоккейной команды "Питтсбург Пингвинз" с "Монреаль Канадиенс" в рамках чемпионата НХЛ. Об этом пишет "Советский спорт".

Сообщается, что игра состоялась в марте 2018 года. Тогда фанатка, которой нужна была срочная операция, пришла на матч с баннером, на котором было написано: "Хоккейные фанаты! Мне нужна почка! Искренне ваша, Келли".

Kelly Sowatsky is a die-hard Pittsburgh Penguins fan. She’s also fighting for her life. https://t.co/wiULQEn1se — PensBurgh (@Pensburgh) 2 апреля 2018 г.

Пресс-служба "Питтсбурга" не осталась равнодушной к проблеме болельщицы и опубликовала её фото в "Твиттере". Вскоре снимок стал "вирусным". Однажды его увидел житель штата Делавэр Джефф Линд. Он решил помочь женщине абсолютно бесплатно.

6 ноября Келли Соватски успешно пересадили почку Линда. Оба чувствуют себя хорошо, отмечает издание.