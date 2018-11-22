Косово ввело 100-процентный тариф на импорт товаров из Боснии и Сербии

Читайте также

Косово ввело 100-процентный тариф на импорт товаров из Боснии и Сербии

2

Фото: © Flickr/Kosovo Future Maker

Власти Косова ввели стопроцентный тариф на импорт товаров из Сербии и Боснии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра республики. Такие меры были приняты в связи с ростом напряжённости в отношениях между странами.

Отмечается, что ранее Косову отказали в членстве в Интерполе из-за "кампании, проводимой Сербской Республикой". Известно также, что запрет не коснётся товаров международных компаний, производимых на территории Сербии и Боснии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×