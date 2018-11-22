На крышу павильона ВДНХ "Рабочий и колхозница" летом 2019 года вернутся концерты

Летом 2019 года на крыше павильона ВДНХ вновь пройдут концерты живой музыки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттере".

— Этим летом на крыше павильона "Рабочий и колхозница" проходили живые концерты. По четвергам — для любителей классики и джаза, по воскресеньям звучала молодёжная музыка. В будущем году ВДНХ обещает повторить, — написал Собянин.

Этим летом на крыше павильона "Рабочий и колхозница" проходили живые концерты. По четвергам - для любителей классики и джаза, по воскресеньям звучала молодежная музыка. В будущем году #ВДНХ обещает повторить. #Музыканакрыше pic.twitter.com/YQfNk9LvX8 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 ноября 2018 г.

Концерты на ВДНХ в рамках проекта "Музыка на крыше" проходили с июня по август дважды в неделю. На них выступили в том числе Найк Борзов, Pompea, Loc-Dog и Сансара.