В британском Минфине заявили об угрозе срыва Brexit

По мнению главы ведомства, Великобритания может остаться в составе ЕС, если условия выхода не одобрит парламент.

Министр финансов Соединённого Королевства Филип Хэммонд выразил мнение, что выход Великобритании из Евросоюза может не состояться. Об этом сообщает телеканал ITV.

Хэммонд уверен, что сейчас всё зависит от того, как условия Brexit, предложенные премьером Терезой Мэй, воспримут в парламенте страны. Он отметил, что этот вариант сделки с ЕС считает самым жизнеспособным.

— Если сделка не будет одобрена парламентом, то у нас сложится политически хаотичная ситуация. Такой хаос способен привести к тому, что Brexit может и не состояться, — сказал министр.

Он также заявил, что "плавный выход из ЕС" привёл бы страну к экономическим потерям в "десятки миллиардов фунтов стерлингов".

Как ранее сообщал Лайф, британских военных уже подготовили к возможным действиям на случай, если страна выйдет из ЕС без соглашения по Brexit.

Напомним, 14 ноября 2018 года правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Согласно плану страна перестанет быть членом Евросоюза 29 марта 2019 года.