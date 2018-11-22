СК возбудил дело по факту гибели четверых детей при пожаре в Туле

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх детей при пожаре в одной из квартир жилого дома в Туле. Об этом сообщает сайт СУ СК РФ по региону.

— В настоящее время следователями проводятся обыски, выемки с целью изъятия необходимой документации, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — говорится в тексте сообщения.

Ранее Лайф писал о возгорании в одном из жилых домов Тулы. Во время пожара погибло четыре ребёнка и пострадала одна женщина. Сейчас она находится в больнице. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.