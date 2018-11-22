СМИ: США установят наблюдательные пункты на севере Сирии

Вашингтон принял такое решение после обвинений со стороны Анкары в поставках вооружений курдам.

США установят несколько наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе, заявил министр обороны страны Джеймс Мэттис. Его слова приводит Daily Sabah.

Как сообщает издание, это стало реакцией Вашингтона на обеспокоенность Анкары из-за расположенных на севере Сирии курдских отрядов "Сил народной самообороны". Эту организацию Турция считает террористической и связанной с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана.

Мэттис отметил, что для размещения наблюдательных пунктов не потребуется отправка в регион дополнительного контингента. Основной целью наблюдателей, по его словам, будет предотвращение столкновения турецкой армии и курдов.

Как ранее писал Лайф, 28 октября турецкие войска обстреляли позиции курдов на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Двумя днями позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара проведёт против курдских формирований масштабную военную операцию.