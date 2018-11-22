Выдры выползли посмотреть, как британец делает предложение своей девушке

Случай произошёл в Сингапуре, когда стайка выдр, подобравшись к паре, несколько минут обнюхивала замершую будущую невесту, боявшуюся спугнуть животных.

Мэри Листер и Джордан Дойл взяли с собой фотографа-анималиста Бернарда Сия, который создал удивительный снимок с сингапурскими выдрами, ставший фотобомбой, сообщает Би-би-си.

#MorningAddiction Singapore's famous urban otters have delighted two British otter fans by photobombing their marriage proposal. Jordan Doyle and Mary Lister had gone out otter-watching with a wildlife photographer when the animals appeared.#AroundTheWorld pic.twitter.com/FrzRLjcjGz — 91.2 Crooze Fm (@912CroozeFM) 21 ноября 2018 г.

28-летний Джордан признался, что приобрёл кольцо, но подходящий момент всё никак не подворачивался.

— Я давно носил кольцо с собой. Мэри обожает выдр, и я подумал, что это тот самый момент, когда нужно сделать предложение, — сказал Дойл.

Неожиданно для пары в самый ответственный момент из воды выплыла целая стая выдр и подползла к Мэри и Джордану, с любопытством наблюдая за происходящим.

Герои истории рассказали, что снимок был сделан в Сингапуре рядом с одним из городских водоёмов. Когда Джордан сделал предложение, фотограф попросил его ещё раз опуститься на колено, потому как не успел снять. В этот момент на берег выползла стайка выдр и, подобравшись к паре, несколько минут обнюхивала замершую невесту, которая боялась спугнуть животных.

Бернард, который часто снимает выдр, рассказал, что они иногда подходят к людям, однако он никогда не видел, чтобы животные так долго находились рядом с человеком.

Отмечается, что выдры, которых удалось запечатлеть, относятся к одному из известных семейств выдр, населяющих окраину Сингапура. Животных часто показывают в новостях и документальных фильмах.