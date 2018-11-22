"Ложь". В Симферополе ответили на заявления Киева о "проседании" Крымского моста

Власти отметили, что мост "живёт и работает" и по нему идёт интенсивное движение.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что заявления Киева о "проседании" Крымского моста — "чистой воды ложь" и не вызывают ничего, кроме смеха.

По его словам, в Незалежной и ранее распространяли лживые слухи о мосте через Керченский пролив.

— Сначала Киев заявлял, что мост вообще не может быть построен, затем — что стройка срывается по срокам, потом придумывали разные аварии, якобы происходящие на нём, — заявил Константинов.

Он подчеркнул, что Крымский мост "живёт и работает" и по нему идёт интенсивное движение.

— Едут отдыхать на полуостров и россияне, и наши зарубежные гости, включая самих украинцев, — добавил глава крымского парламента.

Напомним, ранее на Украине рассказали, что арка ж/д сообщения в центре Крымского моста якобы поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная проседает до 32 мм в год. На полуострове назвали подобные утверждения мифом, а сенатор Владимир Джабаров расценил эти заявления как "полную глупость".