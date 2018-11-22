Уборщицу из Греции приговорили к 10 годам тюрьмы за исправленную цифру в дипломе

Правозащитники и профсоюзы не согласны с наказанием и требуют освободить "мошенницу".

Суд греческого города Лариса приговорил школьную уборщицу к 10 годам тюремного заключения за мошенничество. Женщину обвиняют в том, что она указала шесть классов вместо пяти в своём аттестате об образовании.

По данным издания Taxydromos, в 1996 году женщина участвовала в конкурсе на должность школьной уборщицы. Для допуска к конкурсу она приписала себе ещё один класс образования в аттестате.

Приговор вызвал возмущение у всего греческого общества. Освобождения 53-летней уборщицы требуют местные профсоюзы и женские ассоциации. Отмечается, что женщина пошла на этот шаг, чтобы прокормить своих детей и мужа-инвалида.