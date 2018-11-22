Минздрав одобрил идею бесплатного фитнеса для сотрудников крупных компаний

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу обязать крупные компании оплачивать работникам занятия в тренажёрных залах, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
— Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементом профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру, — говорится в сообщении Салагая.
Как ранее писал Лайф, с таким предложением обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он заявил, что считает возможным оплачивать сотрудникам фитнес в компаниях, штат которых превышает 250 человек.
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