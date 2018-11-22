Минздрав одобрил идею бесплатного фитнеса для сотрудников крупных компаний

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Минздрав одобрил идею бесплатного фитнеса для сотрудников крупных компаний

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Фото: © РИА "Новости"/Руслан Кривобок

В ведомстве считают, что благодаря этой мере возрастёт число россиян, занимающихся физкультурой.

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу обязать крупные компании оплачивать работникам занятия в тренажёрных залах, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

— Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементом профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру, — говорится в сообщении Салагая.

Как ранее писал Лайф, с таким предложением обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он заявил, что считает возможным оплачивать сотрудникам фитнес в компаниях, штат которых превышает 250 человек.

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