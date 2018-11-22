В России дроны будут безопасно летать в одном пространстве с самолётами

Учёные разработали систему непрерывного слежения за всеми участниками воздушного движения.

В России создали новую цифровую систему, которая позволит беспилотникам и малой авиации свободно и безопасно выполнять полёты в одном воздушном пространстве с пассажирскими и военными самолётами. Об этом сообщили в научно-производственной компании "Цифровые радиотехнические системы", пишет РИА "Новости".

По данным агентства, система мониторинга "Альманах" позволяет непрерывно следить за всеми участниками воздушного движения на высоте до 20 километров.

— Данная сеть территориально распределённых станций с высокой чувствительностью и темпом обновления приёма сигналов от бортов менее одной секунды способна обеспечить поле непрерывного наблюдения во всех классах воздушного пространства... тем самым позволяя "видеть" воздушную обстановку участникам движения по принципу "каждый видит каждого", — рассказали в компании.

Отмечается, что в случае успешного внедрения беспилотников в общее воздушное движение их оборот в России к 2020 году достигнет $224 млн.

Как ранее писал Лайф, в Великобритании с помощью дрона впервые доставили для пересадки донорскую почку.