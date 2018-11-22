Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в Москве

В Зеленограде сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, устроивший стрельбу из травмата на въезде в гаражно-строительный кооператив, а также избивший охранника.

По информации ТАСС, подозреваемый хотел без пропуска попасть на охраняемую территорию. Получив отказ, мужчина стал стрелять в воздух. Но на этом он решил не останавливаться и, проникнув в служебное помещение, набросился с кулаками на сотрудника службы охраны.

В итоге нападавший попытался скрыться, но его машину блокировали правоохранители.

— По требованию сотрудников Росгвардии мужчина сложил оружие, после чего был задержан. Правонарушителем оказался 34-летний приезжий, — рассказали в ведомстве.