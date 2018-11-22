В Госдуме предложили отпускать животных из приютов на волю после вакцинации

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В Госдуме предложили отпускать животных из приютов на волю после вакцинации

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Региональные приюты для животных могут получить новые полномочия — питомцев можно будет выпускать в прежнюю среду обитания после вакцинации и стерилизации. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил мнение, что сейчас приюты могут только уничтожать животных, что негуманно и затратно для региональных организаций.

По его словам, такой метод обойдётся приютам в два раза дешевле. Кроме того, это поможет точно установить численность бездомных животных, поскольку отследить количество усыплённых собак и кошек практически невозможно.

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