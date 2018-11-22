Глава Пентагона выразил надежду на "возвращение" России к соблюдению ДРСМД

И это при том, что Вашингтон недавно объявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет.

Соединённые Штаты ждут, что Россия продемонстрирует "намерение вернуться" к соблюдению условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Мэттис добавил, что Вашингтон будет следить "за любыми знаками", указывающими на то, что Москва будет соблюдать условия соглашения, и назвал такое развитие событий "наилучшим исходом".

— Просто неприемлема ситуация, когда две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить, — приводит ТАСС слова главы Пентагона.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Однако официально Москву об этом пока никто не уведомил.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин заверил, что если США действительно разорвут договор, то Москва не оставит это без ответа.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Согласно документу, обе страны должны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить их в будущем.