Во Владивостоке автобус с 17 детьми в салоне врезался в стену

Читайте также

Во Владивостоке автобус с 17 детьми в салоне врезался в стену

49

Фото: © VK/Владивосток

Автобус с более 30 пассажирами, среди которых 17 детей, врезался в подпорную стену в центре Владивостока.

Как указывается в сообщении региональной пресс-службы МЧС, люди оказались заблокированными в салоне, потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники МЧС выдавили лобовое стекло, а затем по приставленной лестнице помогли выбраться 17 детям и 15 взрослым.

Также сообщается, что после ДТП всех пассажиров доставили к пункту назначения.

Отмечается, что никто из детей и взрослых не пострадал. Что касается автобуса, у него повреждена правая сторона.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×