Во Владивостоке автобус с 17 детьми в салоне врезался в стену

Автобус с более 30 пассажирами, среди которых 17 детей, врезался в подпорную стену в центре Владивостока.
Как указывается в сообщении региональной пресс-службы МЧС, люди оказались заблокированными в салоне, потребовалась помощь спасателей.
Сотрудники МЧС выдавили лобовое стекло, а затем по приставленной лестнице помогли выбраться 17 детям и 15 взрослым.
Также сообщается, что после ДТП всех пассажиров доставили к пункту назначения.
Отмечается, что никто из детей и взрослых не пострадал. Что касается автобуса, у него повреждена правая сторона.
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