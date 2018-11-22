В Приморье осудили женщину за помощь во въезде в РФ более 600 иностранцам

Суд Владивостока приговорил местную жительницу к условному лишению свободы сроком на один год и 10 месяцев за помощь 600 иностранцам попасть на территорию РФ.

Отмечается, что женщина вошла в состав преступной группы, которую создали двое жителей Москвы и Приморского края.

— Злоумышленники изготавливали поддельные гарантийные письма об обязательствах по приёму иностранных граждан, обеспечивая въезд последним на территорию РФ, — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Известно, что группировка получала за свои услуги от иностранцев вознаграждение в размере от 5,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей.

Помимо условного срока женщина должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Личности её "клиентов" установлены. Некоторые мигранты уже уехали домой, в настоящее время решается вопрос о депортации остальных нелегалов.