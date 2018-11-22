Немецкие СМИ назвали борщевик российским стихийным бедствием

Борщевик, который раньше произрастал в основном на Кавказе, теперь распространился по всей средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Автор статьи отмечает, что сейчас сорняк на территории России занимает более одного миллиона гектаров.

Издание напомнило, что борщевик достигает в высоту нескольких метров, а потому буквально убивает другие растения, находящиеся по соседству.

Также журналисты выразили мнение, что "борщевичное бедствие" спровоцировано в РФ искусственным путём, поскольку в годы правления Сталина сорняк было решено выращивать в качестве корма для домашнего скота.

Ранее Лайф писал об инициативе наказывать физические и юридические лица за заросшие борщевиком земельные участки. Первый штраф был выписан в начале ноября текущего года.