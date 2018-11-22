Трамп выразил сомнение в глобальном потеплении из-за заморозков

Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в глобальном потеплении в связи с похолоданием на День благодарения.
— Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением? — написал глава Белого Дома в Twitter.
Трамп и другие республиканцы сомневаются в теории глобального потепления. Согласно ей, температура на планете медленно повышается в течение нескольких веков. В первую очередь это происходит из-за вредоносной деятельности человека.
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