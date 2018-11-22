СМИ рассказали, через какие страны может пройти "Турецкий поток"

В прессе появилась информация, что "Газпром" собирается запустить обе нитки газопровода уже с 2020 года.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей сообщила о том, что газопровод "Турецкий поток" может пройти через территории этих стран.

В статье говорится, что в Болгарию и Сербию газ начнёт идти с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, в Словакию — во второй половине 2022-го.

Так, компании Болгарии, по данным издания, проведут аукцион на будущие мощности газопроводов уже в декабре. Отмечается, что они полностью соответствуют мощностям одной нитки "Турецкого потока".

В свою очередь операторы Словакии, Венгрии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет, отмечает "Коммерсант". По данным газеты, все предложенные мощности собирается забронировать "Газпром".

Таким образом, российская энергокомпания собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" уже с 2020 года, а с 2022-го получится отказаться от транзита через Украину.