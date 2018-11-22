Исследователи выяснили, сколько россиян считают себя счастливыми

По данным ВЦИОМ, позитивные эмоции гражданам России дают семья, здоровье и хорошая работа.

Более 80% жителей России считают себя счастливыми. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Отмечается, что большинство опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье (33%). Еще 21% считает залогом счастья хорошее здоровье. Также радоваться жизни многих заставляют дети и хорошая работа — по 15%.

Кроме того, отмечается, что в списке причин, заставляющих человека грустить, первое место заняли материальные проблемы.