Исследователи выяснили, сколько россиян считают себя счастливыми

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Исследователи выяснили, сколько россиян считают себя счастливыми

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По данным ВЦИОМ, позитивные эмоции гражданам России дают семья, здоровье и хорошая работа.

Более 80% жителей России считают себя счастливыми. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Отмечается, что большинство опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье (33%). Еще 21% считает залогом счастья хорошее здоровье. Также радоваться жизни многих заставляют дети и хорошая работа — по 15%.

Кроме того, отмечается, что в списке причин, заставляющих человека грустить, первое место заняли материальные проблемы.

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