В "Геликон-опере" в Москве установили бюст Хворостовского

Идея создания памятника принадлежала адвокату Павлу Астахову — близкому другу исполнителя.

Артисты "Геликон-оперы" в Москве установили в фойе музыкального театра бюст знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского. Открытие скульптуры прошло в среду, 21 ноября.

Идея создания памятника принадлежала адвокату Павлу Астахову — близкому другу Хворостовского. Но, по признанию самого адвоката, его инициатива была поддержана и развивалась всеми.

Здесь нет сегодня людей посторонних и нет людей равнодушных. Диму обожали и любили все. И от этого любовь продолжает жить Павел Астахов

Бюст знаменитого певца выполнен из бронзы, его вес составляет 220 кг. Артист изображён с расстёгнутыми верхними пуговицами рубашки. Именно так, по словам его друзей и коллег, ходил Дмитрий Хворостовский в повседневной жизни.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне от рака мозга после продолжительной борьбы с заболеванием.